Antonio Argentieri in gara nella cucina de ’La prova del cuoco’ su Rai 1

Ieri ha vinto la prima sfida della settimana e, oggi la seconda. Antonio Argentieri è uno dei due concorrenti di questa settimana de La prova del cuoco, storico programma condotto da Antonella Clerici su Rai1. Il 42enne vastese originario di Monteodorisio, che da qualche anno sta portando avanti un percorso come pasticcere e cake designer, in Italia e all'estero, e propone corsi per bambini con il format Sweet Daddy, durante la settimana dovrà vedersela con l'altra concorrente in gara, Antonia Caragnano di Recco.

Ieri, nella prima puntata della settimana, Antonio Argentieri e la chef Ambra Romani hanno conquistato la vittoria, e i primi 300 euro di montepremi, contro la coppia formata da Antonia Caragnano e lo chef Cristian Bretol. Nella seconda puntata, andata in onda oggi, è arrivata la seconda vittoria in coppia con l'eclettico chef Cesare Marretti.

Per tutta la settimana, alle 11.50 su Rai1, oltre a tutti gli appuntamenti culinari del programma, sarà possibile vedere Antonio Argentieri all'opera in cucina insieme ai grandi chef per cercare di aggiudicarsi la vittoria finale. Non mancheranno, come in queste prime puntate, i racconti sulla sua attività come pasticcere che lo sta portando a togliersi importanti soddisfazioni.