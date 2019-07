"Puliamo il mondo": Legambiente premia il Comune di Vasto

Nel corso della Festa dell’albero, che si è svolta in diverse scuole di Vasto, promossa da Legambiente, il presidente regionale di Legambiente Giuseppe Di Marco e la presidente del circolo Legambiente Vasto Fausta Nucciarone hanno consegnato al vicesindaco e assessore alle Politiche ambientali e del territorio Paola Cianci un riconoscimento per il Comune di Vasto per essere stato sempre al fianco di Legambiente, organizzando una serie di eventi all’interno dell’iniziativa “Puliamo il mondo” dimostrando un grande impegno per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente che viviamo nel nostro territorio.

“Un ringraziamento - ha dichiarato il vicesindaco Paola Cianci - a Legambiente per questo riconoscimento che l’amministrazione riceve con grande soddisfazione. Abbiamo da sempre mostrato grande sensibilità per la difesa dell’ambiente e del territorio come nel caso della battaglia contro la petrolizzazione. Il confronto con le associazioni ambientaliste è molto importante, perché il loro supporto in termini di educazione ambientale utile alle nuove generazioni e aiuta noi amministratori a sviluppare in loro comportamenti rispettosi e civili”.

Comune di Vasto - comunicato stampa