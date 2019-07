"La questione sicurezza diventi una priorità"

"Dopo l'ennesima rapina compiuta venerdì scorso, nel pieno centro di Vasto, a danno di un noto esercizio commerciale, è arrivato il momento di chiedere, ad alta voce, che il tema sulla sicurezza pubblica diventi prioritario e come tale affrontato da tutte le forze politiche". La richiesta è del circolo di Vasto di Forza Italia.

"Non è più tema di questo o di quel partito: è necessità generale - si legge nel comunicato degli azzurri - su cui tutte le forze politiche che amministrano la nostra città devono porre la massima attenzione. Subito. Da troppo tempo, oramai, i concittadini ci chiedono di vivere e operare in condizioni di legalità, assicurata, sostenuta e supportata da tutte le forze dell’ordine chiamate a presidiare la città e il territorio.

Su questo tema della sicurezza, Forza Italia ha dimostrato grande sensibilità e fatto proposte concrete che il direttivo cittadino ha voluto condividere pubblicamente, qualche mese fa, in occasione del Security day più sicurezza per tutti. Proposte che abbiamo portato in Consiglio comunale tramite il nostro consigliere Guido Giangiacomo.

Nella circostanza, abbiamo ricordato e lo ricordiamo ancora una volta, che nel corrente anno il Governo ha varato due decreti sulla sicurezza: il primo riguarda nuove le norme sulla immigrazione e il secondo ha per oggetto la sicurezza urbana: più poliziotti e carabinieri di quartiere e più militari a presidio delle periferie; più poteri ai sindaci e alla polizia locale".