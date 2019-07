La proposta di Marcovecchio: "A Cupello un polo delle energie rinnovabili"

Creare un polo delle energie rinnovabili sul territorio anche in considerazione degli impianti già esistenti. È stata la proposta fatta dal sindaco di Cupello Manuele Marcovecchio in occasione dell'inaugurazione delle due centrali idroelettriche [LEGGI].

Oltre a quelli citati, sul territorio cupellese presto vedrà la luce l'impianto di produzione di biometano del Civeta in località Valle Cena.

Su colle Gessaro, inoltre, c'è uno dei primi parchi eolici della regione, la centrale Elio 1. Nata come progetto innovativo, oggi è in abbandono, spesso al centro delle mire di vandali e ladri.

"Il parco ha bisogno di un revamping, visto che aveva esaurito la sua capacità – ha detto il primo cittadino nell'intervista a zonalocale.it – Abbiamo già comunicato alla Regione l'idea del polo delle rinnovabili da creare insieme a consorzio di bonifica e Civeta che potrebbe avere anche ricadute dal punto di vista didattico".