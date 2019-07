A San Salvo la presentazione della rete di scuole "A.M.A.T.E."

La rete di scuole A.M.A.T.E. (Abruzzo Musica Arte Teatro Espressività linguistica) costituita da: Istituto comprensivo 2 San Salvo, Istituto comprensivo 1 San Salvo, Istituto comprensivo Castiglione Messer Marino – Carunchio, Nuova Direzione Didattica Vasto, Polo liceale Pantini-Pudente Vasto, Polo Liceale “R. Mattioli” Vasto, IIS “Mattioli” San Salvo, Istituto Comprensivo Statale Monteodorisio, Istituto Comprensivo Statale 1 Vasto, aderisce alla iniziativa del MIUR e del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica denominata “Nessun parli..”, ovvero una giornata di scuola durante la quale tutte le studentesse e gli studenti dovranno solo cantare, suonare o svolgere attività di produzione artistica.

Il progetto, presieduto dall’ex ministro dell’Istruzione, Luigi Berlinguer, è stato attivato per valorizzare la musica e le altre arti, anche nella loro declinazione digitale, come elementi centrali della pratica educativa nelle nostre scuole.

Mercoledì 22 novembre, a partire dalle ore 8.30, nella palestra di via Verdi, una rappresentanza delle scuole in rete darà vita ad un evento straordinario, patrocinato del Comune di San Salvo, in cui gli studenti di ogni età, guidati dai loro docenti, saranno protagonisti con i loro talenti artistici.

In contemporanea all’evento, in tutti i plessi delle scuole della rete verranno presentati eventi artistici e musicali, performance multidisciplinari, video e installazioni artistiche, improvvisazioni musicali, mostre, letture poetiche e letterarie, attività di scrittura creativa, di produzione teatrale, anche con la partecipazione dei genitori.