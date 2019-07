"Il centro storico desertificato offre facili opportunità a ladri e rapinatori"

E' la desertificazione del centro storico di Vasto a fornire l'opportunità ai malviventi di mettere a segno furti e rapine. Lo sostiene Ivo Menna, portavoce del movimento politico La Nuova Terra, dopo la rapina di venerdì scorso alla gioielleria Scafetta, lungo il centralissimo corso De Parma.

"L’episodio di cui si parla è avvenuto in centro storico vicino alla chiesa di San Giuseppe e verso le 18.30. Centro storico spopolato e senza anima, un deserto che da trenta anni è stato abbandonato dalle istituzioni e con un patrimonio immobiliare di grande tessuto e consistenza praticamente vuoto e senza residenti", sottolinea Menna.

"Quando da anni abbiamo parlato di recupero residenziale insistendo per un piano di recupero con agevolazioni pubbliche, di contributi agevolati ai proprietari, affinchè si favorisse una nuova residenzialità, la risposta politica e amministrativa è stata come al solito il silenzio. Indifferenza e assenza di una risposta pubblica e politica ad un fenomeno di degrado civile, architettonico, culturale, e di un isolamento di una parte pregiata della città e del suo costruito. Speravamo che dal 2006 con l’avvento di un governo cittadino di centro sinistra si aprisse una strada verso questa scelta politica e culturale, ma ahimè dopo 10 anni abbiamo dovuto constatare un fallimento totale della politica urbanistica. Al sindaco Francesco Menna poniamo le stesse domande nella speranza che non voglia seguire le orme del suo predecessore Lapenna".