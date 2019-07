San Salvo, un punto per inseguire la salvezza. Cade il Cupello contro la capolista

Un altro punticino in cassaforte per il San Salvo che nella sfida odierna contro l'Acquaesapone non va oltre il pareggio a reti bianche nonostante diverse occasioni favorevoli. I sansalvesi restano in zona play out accorciando il divario con le formazioni che la precedono. Domenica prossima sfida in trasferta contro l'Alba Adriatica, sfida abbordabile che potrebbe rilanciare i biancazzurri allontanandoli dalle parti basse.

Borghetti e Di Paolo, invece, non risparmiano il Cupello che cade in trasferta contro la capolista Real Giulianova per 2 a 0. Ora i rossoblù si trovano a un solo punto di distanza dalla zona play out. La squadra di mister Carlucci è chiamata a invertire la tendenza già domenica prossima quando al comunale arriverà l'Acquaesapone.

LA 14ª GIORNATA

Amiternina - Alba Adriatica 0-4

Capistrello - Sambuceto 0-1

Chieti - Torrese 0-2

Martinsicuro - Montorio 1-0

Miglianico - Paterno 0-1

Penne - River Chieti 2-0

Real Giulianova - Cupello 2-0

Renato Curi Angolana - Spoltore 1-3

San Salvo - Acquaesapone 0-0

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 32



Sambuceto 29

Spoltore 25

Paterno 25

Torrese 24



Chieti 24

Martinsicuro 24

Renato Curi Angolana 22

Capistrello 19

Penne 19

Alba Adriatica 18

Acquaesapone 17

Cupello 13



Amiternina 12

Montorio 11

River Chieti 11

S. Salvo 10



Miglianico 8

LA PROSSIMA GIORNATA

Alba Adriatica - Penne

Cupello - Acquaesapone

Montorio - Real Giulianova

Paterno - Capistrello

Renato Curi Angolana - San Salvo

River Chieti - Miglianico

Sambuceto - Chieti

Spoltore - Scoppito

Torrese - Martinsicuro