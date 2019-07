Legalità, etica e diritto: confronto tra il Procuratore Di Florio e monsignor Forte

Legalità, etica e diritto è il tema su cui si confronteranno il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, Giampiero Di Florio, e l'arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte. L'incontro, che si svolgerà al Teatro Rossetti di Vasto il 23 novembre alle 18, è organizzato dall'Unione dei Giuristi Cattolici di Vasto e sarà moderato dal giornalista Primo Di Nicola.

"L’idea di questo Convegno nasce da una riflessione sulla crisi attuale del concetto di legalità - spiega l'associazione guidata dalla presidente Raffaella Valori -. Si avverte sempre di più nella società un ampio divario tra legalità parlata e legalità vissuta. A parole, la legalità si afferma come valore estremamente positivo, condivisibile e auspicabile, mentre nella realtà dei fatti essa è disattesa in tutti gli ambiti e sotto varie forme, con un senso comune di accettazione degli eventi ed un’allarmante incapacità di distinguere tra bene e male.

Partendo dal concetto di legalità inteso come osservanza delle leggi e rispetto dell’ordine esistente, e dal concetto di etica come norma dell'agire individuale posta dalla ragione e dalla coscienza, i due relatori ci aiuteranno a riflettere sul senso profondo di giustizia che ciascuno di noi porta in sé".