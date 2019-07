La MadoGas San Gabriele si rialza e conquista il derby con Termoli

La MadoGas San Gabriele si rialza e conquista una preziosa vittoria per 3-0 nel derby abruzzese-molisano di serie C contro la Sim One Termoli. Quella delle ragazze di Peppe Del Fra è una prestazione in crescendo, iniziata con il 28-26 del primo set che ha dato fiducia a Miscione e compagne.

Nel secondo set le termolesi provano a tornare in partita, riescono a restare fino al 13-13, poi sul 15 pari ma la squadra di casa trova buone soluzioni in attacco con una buona prova di Giulia Di Tullio, che in cabina di regia continua a crescere partita dopo partita. E così le vastesi riescono a dare lo strappo decisivo per conquistare anche il secondo set 25-21 tra le proteste termolesi che contestano la direzione di gara. Nel terzo set la partenza della squadra di casa è di quelle sprint anche grazie all'ottimo in turno in battuta di Giorgia Di Croce.

La squadra di casa sale in cattedra e riesce a scappare avanti sul 16-5. A quel punto però, c'è la reazione delle termolesi, trascinate dalla vastese Alessandra Mascitelli, che riescono a rientrare fino al -4 sul 18-14. Peppe Del Fra non ci pensa due volte e chiama il timeout per riordinare le idee, le ragazze recepiscono il messaggio e chiudono il set sul 25-18 e conquistano così tre punti preziosi per muovere la classifica. "Sono davvero molto soddisfatto per la prestazione della squadra. Avevamo preparato molto bene la sfida, che le ragazze sentono molto trattandosi di un derby. Come a Lanciano abbiamo battuto bene e fatto pochi errori e il risultato non poteva che essere positivo. Ripartiamo da qui per rialzare la testa e guardare con maggiore fiducia al prosieguo della stagione".

Con i tre punti conquistati oggi la MadoGas San Gabriele fa un balzo in avanti in classifica ed esce dalla zona playout.