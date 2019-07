Il Roccaspinalveti passa a Fresa. Il Carunchio ferma lo Sporting Vasto con un gol del portiere

PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

È il Lanciano – come da pronostico – ad aggiudicarsi il derby rossonero contro l'Athletic. 2 a 0 il risultato finale con le reti di Tarquini su rigore e l'autorete di Casalanguida. La prima squadra della città continua quindi a comandare la classifica a punteggio pieno.

Dietro non molla un colpo l'Atessa Mario Tano che oggi contro il modesto Tre Ville vince 4 a 0. Lo Scerni viene sconfitto dalla Virtus Ortona in casa per 3 a 2, ma resta in zona play off grazie ai risultati dagli altri campi. È Ranalli a portare in vantaggio la Virtus al 35', Ferrante riporta i conti in pari 10 al 47'st. Poi sale in cattedra il bomber gialloverde Del Peschio che va in rete 57'st e al 93'st su contestatissimo calcio di rigore. Al 75'st, Pomponio aveva segnato il provvisorio 2 a 2.

Trasferta amara del Vasto Marina a Orsogna. I tre punti vanno ai padroni di casa che s'impongono per 2 a 1 con Sferrella e Di Nardo e agganciano i vastesi di mister Ascatigno a quota 19 (in gol con Di Vito).

Pareggio a reti bianche per l'Atletico Cupello in casa con il modesto Paglieta. Occasione persa per la squadra di mister Carbonelli di avvicinare la zona alta della classifica.

Il match-salvezza va al Roccaspinalveti che s'impone 2 a 0 a Fresagrandinaria. Decisivo il classe 2000 Andrea Farina, autore di una doppietta. I biancorossi terminano in 10 per l'espulsione di D'Annibali (doppio giallo). Poco incisivo in attacco uno dei tre nuovi arrivati pugliesi, Francesco Arsale, protagonista nel finale per un prolungato battibecco con il capitano biancoverde, Moreno Fanaro che non ha ceduto alle provocazioni.

Di tutt'altro tono, il gesto del biancorosso Daniele Ottaviano – uno dei migliori dei suoi – che nonostante il risultato negativo, ha corretto la decisione dell'arbitro che aveva erroneamente assegnato al Fresa un calcio d'angolo: un esempio di correttezza applaudito anche dai tifosi ospiti nel momento di maggior nervosismo.

Il Roccaspinalveti grazie a questa vittoria raggiunge quota 9 punti, mentre la squadra di Fresagrandinaria resta ancora all'ultimo posto con 2 punti.

L'11ª GIORNATA

Athletic Lanciano - Lanciano 0-2

Atletico Cupello - Paglieta 0-0

Fresa - Roccaspinalveti 0-2

Orsogna - Vasto Marina 2-1

Scerni - Virtus Ortona 2-3

Tollese - San Vito 1-3

Tre Ville - Atessa Mario Tano 0-4

Riposa Trigno Celenza

LA CLASSIFICA

Lanciano 30



Atessa Mario Tano 27

Virtus Ortona 24

Athletic Lanciano 21

Scerni 20



Vasto Marina 19

Orsogna 19

Atletico Cupello 15

Paglieta 9

Roccaspinalveti 9

Trigno Celenza 8

Tollese 8



S. Vito 7

Tre Ville 4



Fresa 2

LA PROSSIMA GIORNATA

Atessa Mario Tano - Athletic Lanciano

Vasto Marina - Scerni

Paglieta - Tre Ville

Roccaspinalveti - Atletico Cupello

S. Vito - Orsogna

Virtus Ortona - Trigno Celenza

Lanciano - Tollese

Riposa Fresa

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Pareggio che sa d'impresa quello del Carunchio che ferma tra le mura amiche il quotato Sporting Vasto. Sotto di due gol e con un uomo in meno (espulso Mario Marianacci), i ragazzi di mister Turdò riescono a riacciuffare la seconda forza del campionato. I vastesi erano andati in vantaggio di due reti con i fratelli del gol Andrea e Luca Madonna (fallendo anche un calcio di rigore con Luca), negli ultimi 10 minuti accade di tutto. Prima accorcia Diego Marianacci, poi il cartellino rosso per l'altro giocatore carunchiese e, nell'ultimo secondo utile, la rete del definitivo pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo del portiere Douda (uno degli ospiti del locale centro d'accoglienza) che fa esplodere i tifosi carunchiesi: 2 a 2.

Dietro rallenta il Gissi che perde di misura a Bomba contro il Di Santo Dionisio. Finisce 1 a 0 con i gissani in 10 per tutto il secondo tempo a causa dell'espulsione di Valerio Di Croce.

Si avvicina alla zona play off il Real Casale che nell'anticipo di ieri ha vinto in casa per 3 a 1 contro il Villa Santa Maria. Le reti giallorosse sono state segnate tutte dal bomber di casa Graziano Di Biase.

La Sansalvese vince e convince contro la Civitellese: 4 a 1 con le reti di De Cinque, Di Martino, Cordisco e Lamberti. A braccetto, a quota 13 punti, c'è il San Buono che non fallisce il compito contro la Dinamo Roccaspinalveti: 3 a 1 il finale. Suriani, Vitulli e Sambrotta allungano così la striscia positiva della formazione di mister Cianciosi che con una maggiore continuità potrebbe ambire ai piani alti. La Dinamo segna il tabellino con la marcatura di Appezzato.

Grande il rammarico della Virtus Tufillo che guadagna un solo punto nella sfida-salvezza contro l'Atletico Roccascalegna. Avanti per ben tre reti, la matricola del campionato si fa recuperare fino al 3 a 3 finale maturato negli ultimi 10 minuti. Una doppietta di Felice M. e Lattanzio avevano dato l'illusione del compito troppo facile.

LA 10ª GIORNATA

Carunchio - Sporting Vasto 2-2

Di Santo Dionisio - Gissi 1-0

Quadri - Palena 0-3

Real Casale - Villa S. Maria 3-1 (ieri)

San Buono - Dinamo Roccaspinalveti 3-1

Sansalvese - Civitellese 4-1

Virtus Tufillo - Atletico Roccascalegna 3-3

Riposa Odorisiana

LA CLASSIFICA

Palena 30



Sporting Vasto 23

Odorisiana 22

Gissi 19

Di Santo Dionisio 19



Real Casale 18

Sansalvese 13

San Buono 13

Carunchio 9

Dinamo Roccaspinalveti 8

Villa S. Maria 6

Quadri 6



Virtus Tufillo 3

Civitellese 2



Atletico Roccascalegna 2

LA PROSSIMA GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Carunchio

Civitellese - Real Casale

Dinamo Roccaspinalveti - Sansalvese

Gissi - Odorisiana

Palena - Di Santo Dionisio

Sporting Vasto - Quadri

Villa S. Maria - Virtus Tufillo

Riposa San Buono