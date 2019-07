Il Casalanguida dilaga, "derby spagnolo" al Real San Giacomo

Nel posticipo il Torrebruna cade a Cupello e il Casalanguida va in fuga allungando a +4 sulla seconda. Partita senza storia quella in casa della capolista che termina per 5 a 1 per i biancazzurri. Il Furci può far ben poco se non accorciare con Adrian Micle che rende un pizzico meno amaro il risultato. Le reti della prima in classifica sono state segnate da Giuseppe Di Marco (doppietta), Niko Di Croce, Gabriele Natale e Matteo Mascitelli.

Il Torrebruna non risponde e ora è terzo a 5 punti dalla vetta. I granata cadono sul campo del Real Cupello che con il minimo sforzo conquistano i tre punti. È Renato Antonino a regalare la vittoria alla formazione di mister Suriano. Decisivo anche il n. 1 cupellese, Luca Roberti, che salva il risultato su un calcio di punizione a 10 minuti dal termine. Gli ospiti terminano in 10 per l'espulsione (doppio giallo) del capitano Giovanni Salvatore per proteste.

Sale il Real San Giacomo che si aggiudica il derby spagnolo contro l'Atletico Madrid davanti alle telecamere della Rai [LEGGI]. Finisce 2 a 0 per i biancoverdi grazie alle reti di David D'Ascenzo e del capitano Enzo Sabatini. Niente da fare per la truppa di mister Tarquinio che resta ancorata a 4 punti.

Il Carpineto Guilmi impatta in casa contro il Pollutri. Per gli ospiti si materializza, quindi, alla sesta giornata il primo punto di questo campionato. Finisce 2 a 2 con le reti di Saverio D'Addario e Geremia Forlante per i padroni di casa e di Giuseppe Frasca (doppietta) per gli ospiti.

Il Vasto United torna alla vittoria convincete dopo il campio d'allenatore. Sulla panchina biancorossa ora siede Massimo De Ninis che nella stagione passata ha vinto il campionato con il Lentella. Contro l'ostico Montalfano finisce 4 a 0, le reti sono state segnate da Mirko Piccinini (doppietta), Alessio Valentini e Michele Massari.

In classifica marcatori il primato è ancora di Davide Magnacca (a riposo oggi con la sua New Robur) con 6 reti, dietro si avvicinano Micle (Furci) e Di Marco (Casalanguida) che a quota 5 si aggiunge ai due montalfanesi ancora a secco Colombaro e Griguoli.

LA 6ª GIORNATA

Atletico Vasto - Real San Giacomo 0-2

Carpineto Guilmi - Pollutri 2-2

Casalanguida - Furci 5-1

Real Cupello - Torrebruna 1-0

Vasto United - Montalfano 4-0

Riposa New Robur

LA CLASSIFICA

Casalanguida 15



New Robur 11

Torrebruna 10

Real San Giacomo 10

Carpineto Guilmi 7



Montalfano 7

Vasto United 7

Real Cupello 7

Furci 5

Atletico Vasto 4

Pollutri 1

LA PROSSIMA GIORNATA

Carpineto Guilmi - Casalanguida

Furci - Real Cupello

Montalfano - Torrebruna

New Robur - Vasto United

Pollutri - Atletico Vasto

Riposa Real San Giacomo

LA CLASSIFICA MARCATORI