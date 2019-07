All’Aragona arriva il Castelfidardo, la Vastese vuole continuare a volare

L'obiettivo è quello di allungare la striscia positiva che, nelle ultime otto giornate, ha visto la Vastese conquistare ben sette vittorie e un solo pareggio. I biancorossi accolgono oggi pomeriggio il Castelfidardo in un'Aragona che in questa stagione, eccezion fatta per la sconfitta con la capolista Matelica, si sta rivelando un fortino inespugnabile. La Vastese vuole continuare a volare nelle zone alte della classifica e, per farlo, si affida anche al sostegno del suo pubblico che continua a ricevere parole dolci da mister Colavitto e dai suoi giocatori per il calore e l'affetto dimostrato in questo inizio di stagione.

Il Castelfidardo arriverà all'Aragona reduce da due sconfitte di fila e con un pesante bottino di gol al passivo. Fiore e compagni dovranno fare quindi molta attenzione alla voglia di riscatto dei marchigiani e provare a far valere, ancora una volta, la forza del loro attacco che vede in Vito Leonetti il principe del gol. C'è da continuare nella marcia vincente per capire, prima dell'apertura della sessione invernale di mercato, quali possono essere i reali obiettivi di questa Vastese. L'entusiasmo c'è ed è condito da un terzo posto a +4 dal Campobasso, prima inseguitrice, con appena due punti di distacco dalla Vis Pesaro vice capolista.

Fischio d'inizio alle 14.30 allo Stadio Aragona con la sfida diretta da Claudio Campobasso di Formia.

La 13ª giornata

Avezzano - San Nicolò

Jesina - Francavilla

Matelica - L’Aquila

Monticelli - Fabriano Cerreto

Pineto - Campobasso

San Marino - Recanatese

Sangiustese - Nerostellati

Vastese - Castelfidardo

Vis Pesaro - Olympia Agnonese

La classifica: 31 Matelica; 28 Vis Pesaro; 26 Vastese; 22 Campobasso; 20 L'Aquila, Avezzano; 19 Pineto; 18 Castelfidardo; 17 San Marino, Jesina; 16 Francavilla, Sangiustese; 13 San Nicolò; 11 Olympia Agnonese; 10 Recanatese; 7 Fabriano Cerreto; 6 Monticelli; 2 Nerostellati.