I carabinieri celebrano la Virgo Fidelis al Santuario della Madonna del Canneto

Questa mattina i carabinieri di Abruzzo e Molise hanno celebrato al Santuario della Madonna del Canneto la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma, nell 76° anniversario della Battaglia di Culqualber, e la Giornata dell'Orfano. La santa messa è stata officiata da monsignor Claudio Palumbo, vescovo di Trivento, Don Claudio Recchiuti, cappellano militare per l’Esercito e la Guardia di Finanza della Regione Abruzzo e il Cappellano Militare della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso Don Giuseppe Graziano. Nutrita la partecipazione dei carabinieri in servizio della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, del Centro Nazionale Amministrativo di Chieti e dei Comandi Provinciali di Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo, Campobasso ed Isernia e della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. All’evento hanno preso parte le rappresentanze dei Carabinieri Forestali dell’Abruzzo e del Molise e delle altre Forze di Polizia, l’Europarlamentare Aldo Patriciello, il Presidente del Consiglio Regionale del Molise Vincenzo Cotugno, il Prefetto di l’Aquila Giuseppe Linardi, numerose autorità governative e Sindaci del comprensorio. Alla cerimonia, inoltre, hanno aderito numerosi carabinieri in congedo appartenenti alle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri delle due Regioni, Abruzzo e Molise, presenti anche i Carabinieri dell’Organismo di Base della Rappresentanza Militare.

Nel suo intervento il Generale Michele Sirimarco, Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, ha posto l’accento sul significato della odierna cerimonia della Virgo Fidelis e che oltre a tale ricorrenza, ”oggi vengono anche ricordati i figli dei militari caduti in servizio, ai quali oggi rinnoviamo l’’impegno ad essere vicini a loro. Inoltre viene oggi celebrata anche la ricorrenza della Battaglia di Culqualber avvenuta 76 anni fa, in cui un Battaglione di Carabinieri si immolò in Africa pur nella consapevolezza di non avere alcuna possibilità di sopravvivere al nemico”. Dopo aver ringraziato tutte le Autorità Militari, Civili e le varie Associazioni intervenute, il Generale Sirimarco, ha inoltre evidenziato “come le due comunità, abruzzese e molisana, siano molto unite tra loro e da qui emerge anche il legame che i Carabinieri hanno con le stesse che ben interpretano questo spirito di comunione con il territorio e con le popolazioni attraverso l’impegno che l’Arma assume quotidianamente”.

Alla cerimonia infatti hanno preso parte, oltre ai familiari dei militari, anche i congiunti dei Caduti dell’Arma residenti nelle due Regioni. Una di loro, Deborah Di Chiro, figlia del defunto Brigadiere Pietro Giuseppe Di Chiro, scomparso in servizio 9 anni fa, ha letto al termine della celenrazione la preghiera del Carabiniere.