Dalla Regione 800mila euro per il consolidamento del costone orientale

C'è anche Vasto tra i Comuni che riceveranno fondi per la realizzazione delle opere di bonifica ambientale finanziate con le risorse FSC 2014-2020 per la riduzione del rischio idrogeologico e l'erosione costiera. Ieri, a Pescara, i sindaci interessati hanno firmato gli accordi con il presidente della Regione Luciano D'Alfonso per un totale di 20 milioni di euro distribuiti ai Comuni di Vasto, Vacri, Trasacco, Rosello, Roccamontepiano, Roccamorice, Ripa Teatina, Prezza, Paglieta, Montenerodomo, Lettomanoppello, Isola del Gran Sasso, Civitella Messer Raimondo, Chieti, Castiglione Messer Raimondo, Castiglione Messer Marino, Castelguidone, Casalincontrada, Casacanditella e Bellante.

"Oggi abbiamo assegnato contributi straordinari - ha dichiarato D'Alfonso - a valere su risorse sia statali che regionali ai Comuni su cui incombe il rischio idrogeologico sia rispetto ad abitazioni che a nuclei fortemente vitali per la nostra economia. Registro con soddisfazione la collaborazione delle amministrazioni comunali che hanno curato le progettazioni preliminari ed inqualche caso definitive. Tutto questo - ha concluso - significa sia possibilità concreta di risanamento idrogeologico ma anche PIL perchè questi interventi porteranno sul territorio appalti che avranno anche ricadute occupazionali".

Al Comune di Vasto sono stati assegnati 800mila euro per i lavori di consolidamento del costone orientale, nel tratto della Loggia Amblingh e piazza Marconi. “Un risultato importante – ha sottolineato il sindaco di Vasto Francesco Menna - perseguito già dalla precedente Amministrazione e che oggi trova il compimento e il finanziamento di 800 mila euro per la Loggia Amblingh e Piazza Marconi. Ci sono altre schede presentate alla Regione Abruzzo affinché vengano finanziate. Spero che, quanto prima, queste schede trovino accoglimento consentendo al territorio vastese di avere la giusta sicurezza in termini di consolidamento".

Nel Vastese sono stati concessi fondi anche a Castelguidone, 790mila euro, per il consolidamento del centro storico settore settentrionale del centro abitato e a Castiglione Messer Marino, 1,5 milioni di euro, per lavori di sistemazione geotecnica delle aree in frana nel centro abitato.