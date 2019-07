"Piove nelle ex scuole: emblema della cattiva politica di destra e sinistra"

"Piove negli uffici del Comune. Sono bastate le prime piogge per evidenziare, ancora una volta, il pessimo stato dell’ex Palazzo scolastico di Corso Nuova Italia, di proprietà del Comune e nel quale sono ubicati alcuni uffici comunali: il palazzo è diventato la classica icona della cattiva politica vastese di centrodestra e di centrosinistra". Lo afferma in una nota il Movimento 5 Stelle di Vasto.

"Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni relative ad allagamenti sui pianerottoli e per le scale, che rendono pericoloso il passaggio dei dipendenti comunali e dei cittadini che si recano in quegli uffici. Anche gli intonaci si stanno sgretolando e tutto ciò accade nell’indifferenza totale di chi amministra la città.

Quel palazzo, che ha ospitato migliaia di alunni e ben presente nei ricordi di tanti cittadini vastesi, è stato ristrutturato con procedure per le quali, in passato, sono stati sollevati dubbi regolarità e con gravi difetti di esecuzione che lo hanno reso decadente in pochi anni.

Come in altri casi, il centrosinistra ha peggiorato la situazione non adottando i necessari provvedimenti a carico dell’impresa

costruttrice ed omettendo gli interventi di manutenzione atti a ridare estetica e funzionalità a questi palazzi storici situati nel

centro della città.

Non parliamo poi della commissione comunale d’indagine, istituita nel 2010. Com’è finita? Sarebbe interessante chiederlo

alla coppia Lapenna-Tagliente. Chiediamo con forza a questa amministrazione di provvedere rapidamente a risolvere tutti i problemi di quella struttura: sollecitiamo il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune e i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza a farsi parte attiva e a pretendere e una pronta soluzione del problema o la chiusura del plesso stante la sua pericolosità derivante dagli allagamenti che si ripetono continuamente.

L’inverno è alle porte e non è tollerabile che, per raggiungere un ufficio comunale, i cittadini debbano correre il rischio di rompersi l’osso del collo. Chiediamo inoltre che il Comune metta in atto al più presto i necessari interventi di manutenzione e di rifacimento degli intonaci per ridare agli ex Palazzi scolastici il dovuto decoro. Mettiamo fine a questa vergogna".