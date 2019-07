Domenico Urbano torna sul ring, a Düsseldorf sfida Deniz Ilbay

Domani sera Domenico Urbano tornerà sul ring. Il pugile vasetse sarà di scena nella bella cornice del castello di Düsseldorf dove si svolgeranno quattro match in quella che è stata chiamata la "Notte dei campioni". Urbano da tempo era in attesa della possibilità di poter tornare ad incrociare i guantoni per un match di livello e ora avrà l'occasione di sfidare il tedesco Deniz Ilbay per il titolo GBU, Globl Boxing Union.

"Il mio avversario - spiega Urbano alla vigilia - ha un record di 18 vittorie e una sola sconfitta e, in quattro di questi match, ha conquistato titoli. Combatteremo nella categoria 66Kg., che non è la mia (Urbano è più leggero, ndr), ma avevo troppa voglia di tornare sul ring e quindi ho colto questa occasione perchè di opportunità di trovare match con peso piccolo ce ne sono poche". Ma al pugile vastese la voglia e il coraggio non mancano. "Andremo nella tana del lupo ma mi sono allenato bene e proverò a conquistare la vittoria. Sarà un incontro in una delle location più belle della Germania, l'organizzatore è tra i più importanti al mondo e ci saranno le telecamere del canale tedesco Sat1".

Gli stimoli non mancheranno al pugile che, dopo una lunga carriera costellata di affermazioni, si divide tra il lavoro, i suoi allenamenti e l'attività di allenatore nella palestra della San Salvo Boxe. E ci saranno anche i suoi allievi a fare il tifo per lui dall'Italia con l'auspicio che questa occasione possa regalargli ancora una soddisfazione sportiva.