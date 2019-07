Con il concerto di Tunonna l’anteprima di Vinum et Cultura 2017

Aspettando la seconda edizione di Vinum et Cultura, che anche quest'anno nei giorni 8, 9 e 10 dicembre aprirà le porte del centro storico di San Salvo alla migliore proposta eno-gastronomica della zona, domenica 19 novembre dalle ore 18 presso la trattoria Caruso, in via Trignina a San Salvo, si terrà una preview dell'evento durante la quale si esibirà Tunonna, "la cantautrice Indie-Folk prestata all'eno-gastronomia romana ed autrice di pezzi intelligentemente demenziali nati dalla tragicomicità della vita di tutti i giorni".

A seguire i DJ Set di Neo Sound Affairs e Smallchico.

Durante la serata verranno estratti 4 starter pack (porta calice e 2 token) di Vinum et Cultura ed un biglietto omaggio per lo spettacolo teatrale Caprò, diretto e interpretato da E.Oliva che andrà in scena il 7 dicembre al Centro Culturale Aldo Moro.

Vinum et Cultura 2017 [CLICCA QUI]

Tunonna. Una delle molteplici espressioni artistiche della poliedrica Silvia Sicks, illustratrice, fumettista, musicista prestata all’enogastronomia romana, feticista delle pratiche INPS e delle file alle ASL. Tunonna nasce il 19 settembre del 19XX a Roma, ma si forma a Corvaro terra di confine tra Lazio e Abruzzo, dove muove i primi passi artistici nelle sue quattro mura. Tra registrazioni rudimentali in cameretta, fumetti improbabili e disagio adolescenziale forma il suo gusto artistico nella scena punk romana, dove milita come illustratrice, producendo le migliori locandine della capitale. Suona in gruppi leggendari, come Godog, fino alla svolta solista, senza mai trascurare la carriera da banchista che la vede impegnata in prestigiose collaborazioni con cinema di Roma sud o bar di Roma est. Sono gli anni in cui sviluppa competenze gestionali finalizzate all’ottenimento delle diverse forme di indennità di disoccupazione, con cui finanzierà le sue prime opere, padronanza del sito INPS e record di tempi di attesa negli uffici preposti. Una cover di Pagliaccio di Ghiaccio, da migliaia di visualizzazioni, la consacra su youtube, ma i suoi inediti sono già inni generazionali. Non è riuscita a far uscire il singolo di Natale, quindi ci riprova con Andiamo al mare, in netto anticipo sugli avversari.