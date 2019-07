Alla Spataro divertenti tornei per concludere il progetto di pallavolo

A conclusione del Progetto di pallavolo, presentato anche per quest’anno scolastico dal prof. Giorgio Amorosi nella scuola primaria “G.Spataro”, si sono svolti nella mattinata di mercoledì 8 e giovedì 9 novembre 2017 dei minitornei tra gli alunni delle classi quinte e quarte, nell’atrio della scuola. Per ogni classe partecipante, hanno gareggiato due coppie di bambini, scelti dai compagni di classe. L’atrio della scuola Spataro si è colorato di tante bandierine colorate , striscioni con slogan, manifesti di incoraggiamento, incitamenti, maracas… per sostenere gli atleti durante le partite!

I ragazzi hanno giocato con grande impegno e con grande lealtà sportiva. I vincitori della classe 5ªA e della 4ªC sono stati premiati con una coppa, il miglior giocatore in campo della classe 5ªB e della 4ªA ha avuto una medaglia e per tutti gli altri... tanti applausi e selfies!

In classe tutti i ragazzi hanno avuto modo di riflettere anche sul significato della sconfitta e sull’importanza del rispetto delle regole. Chi ha perso, nella tristezza iniziale, ha poi capito che la sconfitta va accettata. Non è utile litigare quando non si passa il turno, perché i compagni ce l’hanno messa tutta. Gli errori fanno capire dove e come possiamo migliorare. E poi … anche la nazionale di calcio è stata sconfitta: perdere è triste, ma ci costringe a fare meglio.

Tutti hanno apprezzato moltissimo questa bellissima esperienza: lo sport fa sentire tutti uniti ed amici! E’ bello collaborare, giocare con lealtà, rispettarsi, non scoraggiarsi di fronte all’errore e alla sconfitta, perché “L’importante non è vincere, ma partecipare”.

Alunni delle classi quarte e quinte

Scuola Primaria “G.Spataro”

Comprensivo n.1 di Vasto