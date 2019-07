Per gli internati della Casa Lavoro attività socialmente utili in Tribunale

Gli internati della Casa Lavoro di Vasto svolgeranno attività socialemente utili all'interno del Tribunale di Vasto. È il frutto di una convenzione stipulata fra Tribunale di Vasto, Casa Lavoro e Comune di Vasto che, questa mattina, è stata firmata dai responsabili dei tre enti pubblici. La direttrice della Casa Lavoro, Giuseppina Ruggero, il presidente del Tribunale Bruno Giangiacomo e il sindaco Francesco Menna hanno firmato il documento che stabilisce le attività che verranno svolte nella struttura di via Bachelet come strumento di reinserimento di chi sta scontando una pena detentiva. All'incontro presso l'aula magna del palazzo di giustizia erano presenti anche Lucio Di Blasio, responsabil degli educatori dellla Casa Lavoro, il comandante della Polizia penitenziaria, Nicola Pellicciaro e il direttore amministrativo del tribunale Johnny Will Calvarese.

"Il lavoro più importante è quello che ha lo scopo di dare in cambio qualcosa alla società", ha sottolineato la direttrice Ruggero. Nelle attività lavorative degli internati, sulla scia della positiva esperienza del progetto Marina Mia, il Comune di Vasto si farà carico dell'assicurazione e dei trasporti dalla struttura di contrada Torre Sinello al Tribunale. Qui il loro apporto, in termini di lavori di gestione e manutenzione della struttura, sarà prezioso, vista anche l'ormai annosa questione della carenza di personale.

Dopo la firma della convenzione la direttrice Ruggero, il sindaco Menna e il presidente Giangiacomo hanno illustrato ai microfoni di Zonalocale la valenza di questo progetto e le modalità operative con cui verrà svolto.