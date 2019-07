Il Polo Liceale Mattioli si prepara all’incontro con Dacia Maraini

Il Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto accoglierà e ospiterà, nei giorni 1 e 2 dicembre 2017, Dacia Maraini, straordinaria figura di narratrice e di intellettuale. Tale iniziativa si colloca nell’ambito della partecipazione della scuola, per il secondo anno, al Premio Nazionale di Cultura B. Croce.

L’incontro, nel corso della mattina di sabato 2 dicembre, sarà così articolato: un momento di condivisione di arte, di scrittura e di lettura nelle sale di Palazzo d’Avalos, con un gruppo scelto di alunni del Liceo, a seguire la conversazione della scrittrice con gli studenti, alla presenza della Dirigente Scolastica Maria Grazia Angelini, dei genitori, dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e dei docenti, nell’ Auditorium del Polo Liceale “R. Mattioli”.

Per gli studenti e per tutta la comunità del Mattioli di Vasto sarà un'occasione unica per incontrare e avere un confronto con una delle figure più importanti della letteratura moderna.