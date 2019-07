"Quella strada è troppo rischiosa: si faccia il raddoppio della Trignina"

"Sulla Statale 650 è ora di svegliarsi, senza perdere altro tempo inutilmente, vogliamo il raddoppio della Fondo Valle Trigno". Antonio Turdò, presidente del comitato Pro Trignina Abruzzo-Molise, torna a rilanciare una battaglia che conduce da un decennio. Un appello che, a più riprese, rivolge ormai da un decennio all'Anas e ai rappresentanti politici delle due regioni.

"Oggi, appena dopo il funerale di Mariangela e Elio penso che tutti noi che ci siamo occupati della Trignina, che percorriamo la Trignina per motivi di salute, di lavoro e di qualunque altro motivo, dobbiamo prendere un impegno solenne. Dobbiamo pretendere il raddoppio di quella strada.

Non si può ancora abbandonare quella tratta di fondamentale e vitale importanza nell’asse Tirreno-Adriatico ad un sola corsia per ogni senso di marcia, è troppo rischioso e pericoloso.



Sono ormai troppi i morti dovuti ad una strada che concentra il traffico dell’intero Abruzzo Citeriore dopo Vasto e il Basso Molise oltre ai tanti automobilisti e camionisti della Campania.



Faccio un appello ai sindaci della vallata, ai consiglieri provinciali e regionali, ai presidenti delle due Regioni ed ai deputati delle medesime, di ammainare le bandiere, i vessilli e di unirsi in una battaglia comune per una vera e propria messa in sicurezza di quella strada che ci eviti ancora dolorosissime morti e decessi".