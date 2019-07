Pattinaggio sul ghiaccio, ruota panoramica e video mapping per il Natale a Vasto

Con il posizionamento delle prime luminarie e l'installazione della ruota panoramica e del Christmas Village sono iniziati i preparativi per il periodo natalizio a Vasto. E oggi l'amministrazione comunale ha presentato il calendario delle manifestazioni che, dal 25 novembre al 6 gennaio, porteranno nel centro storico cittadino l'atmosfera natalizia.

A presentare gli eventi sono stati il sindaco Francesco Menna, l'assessore al turismo Carlo Della Penna con il dirigente del settore Michele D'Annunzio. "Un calendario - ha detto il sindaco di Vasto, Francesco Menna- ricco di eventi, che animeranno la città fino al 6 gennaio. Tantissime le attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie, che potranno vivere a Vasto la magia del Natale".

Il primo evento in calendario sarà Vasto al Cioccolato, spostato al 24, 25 e 26 novembre in piazza Rossetti con laboratori, degustazioni e tanti altri eventi organizzati in collaborazione con ACAF. Venerdì 24 novembre alle 12 ci sarà l'inaugurazione del villaggio del cioccolato in piazza Rossetti [LA PAGINA FACEBOOK].

"Presentiamo quest’anno Christmas Village - ha detto l’assessore Carlo Della Penna- un villaggio del divertimento nel centro storico con la ruota panoramica e una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il primo appuntamento è quello con la Fiera del Cioccolato, il 2 dicembre invece Autumn Rock Festival nella Sala Michelangelo di Palazzo d’Avalos".

"Tra le novità di quest’anno c’è il video mapping sulla Cattedrale di San Giuseppe.- spiega una nota dell'amministrazione comunale -. Per la giornata del 22 dicembre sarà data la possibilità alla casa famiglia ed alle associazioni dei disabili di poter usufruire gratuitamente dei divertimenti.

Dal 26 dicembre il consueto appuntamento con il Presepe vivente. Il 23 dicembre i canti della Pasquetta e il Villaggio di Babbo Natale con gli elfi e la carrozza. Il 5 gennaio aspettando la Befana, cioccolata e caramelle per i bambini".