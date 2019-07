Scuola Spataro, avviati i lavori per la nuova cucina

Ieri sono iniziati i lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della cucina della mensa presso la Scuola Spataro di Vasto, come previsto nel capitolato d’appalto del servizio di ristorazione scolastica.

“La Scuola Spataro attendeva questo intervento da anni, e finalmente siamo riusciti a concretizzarlo. Per questo ringrazio anche la Commissione Mensa per il lavoro portato avanti in questi mesi accanto all’amministrazione comunale”, ha dichiarato il primo cittadino Francesco Menna.

Si rassicurano le famiglie che il servizio di mensa proseguirà senza interruzioni, né variazioni di nessun tipo. I pasti continueranno ad essere cotti e serviti in sede.

“Nessuna interruzione interesserà il servizio gestito da AllFoods ”, ha infatti commentato l’assessore alle Politiche per la scuola Anna Bosco, “perché si lavorerà inizialmente all’esterno della struttura e si approfitterà della chiusura della Scuola in coincidenza delle festività natalizie per ultimare l’opera. L’unica variazione riguarderà il punto di ingresso e di uscita per genitori, accompagnatori e bambini frequentanti l’infanzia, i quali da lunedì dovranno accedere dall’entrata principale e non più da quella secondaria. L’ultimo sopralluogo si è svolto alla presenza dei tecnici, della dirigente scolastica Sandra di Gregorio e del dirigente comunale Vincenzo Marcello”.