Erasmus+, all’Agrario di Scerni le delegazioni di cinque Paesi Europei

Da ieri Scerni ha accolto le delegazioni europee provenienti da Portogallo, Spagna, Polonia, Olanda e Gran Bretagna che, insieme all'istituto Ridolfi-Zimarino, danno vita al progetto Erasmus Managing for @ School of Success. Dirigenti scolastici, docenti e funzionari delle istituzioni scolastici dei 6 Paesi europei sono al lavoro per confrontarsi sui percorsi scolastici avendo al centro dell'attenzione il curriculo di ogni scuola negli aspetti applicativi e di indirizzo nazionale di ogni singolo Paese.

Il dirigente scolastico del Ridolfi-Zimarino, Livio Tosone, e i suoi collaboratori, nell'elaborare il programma della settimana di lavoro comune, hanno posto l'attenzione sul territorio in cui è inserito l'Istituto Agrario e lo stretto rapporto tra scuola e territorio. Nella prima giornata di incontri l'istituto scernese ha scelto di presentare il progetto Scuolalocale, a cui ha aderito da questo anno scolastico, "perchè la consideriamo una buona pratica che consideriamo di interesse comune - ha spiegato il dirigente Tosone - e può avere un risvolto di carattere europeo".

Ad accoglliere le delegazioni nella sala conferenze del Comune di Scerni c'erano il sindaco Alfonso Ottaviano, che ha rivolto i suoi saluti ai partecipanti a questo progetto Erasmus ricordando come l'amministrazione sia sempre molto attenta al mondo della scuola, e il presidente del consiglio comunale Giuseppina Ottaviano. Sono stati proiettati due videoclip, uno a cura della redazione di Zonalocale, per presentare le bellezze del territorio, dalla Costa dei Trabocchi all'entroterra, che i rappresentanti delle scuole europee visiteranno in questi giorni, ed uno per ripercorrere la storia dell'Istituto Agrario che, in questi giorni, celebra i 141 anni dalla sua fondazione.

Poi Renato De Ficis e Giuseppe Ritucci, dello staff del progetto Scuolalocale, hanno presentato il progetto del digital school magazine che sta vivendo una importante fase di startup e, ad oggi, coinvolge già oltre venti istituti di Abruzzo, Molise e Marche. I partecipanti al progetto Erasmus hanno mostrato grande interesse per questo progetto che, con la pratica del giornalismo scolastico, permette ai ragazzi di sviluppare competenze e, inoltre, crea uno stretto legame tra mondo della scuola e mondo del lavoro, attraverso la partecipazione delle aziende dei territori di riferimento e la valorizzazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro.

Per concludere la mattinata di lavori c'è stata la visita alla mostra fotografica VendemmiAmmo, inaugurata sabato nella casa di San Panfilo [LEGGI]. I lavori del progetto Erasmus Managing for @ School of Success proseguiranno poi in questi giorni con lo studio di altre iniziative interessanti sviluppate nell'istitituto comprensivo Ridolfi-Zimarino e con la scoperta del territorio.