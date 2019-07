Al concorso internazionale "Sorrento Danza" tanti premi per la scuola Histon Ballet

Hanno fatto incetta di premi gli allievi della Scuola di danza Histon Ballet diretta da Angiola Saraceni alla 7ª edizione del Concorso Internazionale “Sorrento Danza” ospitato dal Teatro Tasso di Sorrento. I giovani ballerini vastesi sono stati valutati positivamente dalla giuria inernazionale presieduta da Luciano Cannito e che vedeva tra i suoi componenti personaggi di spicco nel mondo della danza e della coreografia quali Janos Misurak, Lorena Coppola, Fabio Molfesi, Giuseppe Tramontano e Rosaria Iodice .

Jacopo Ruffilli ha conquistato il Premio Speciale Raffaella Pandolfi "New Talent 2017" ottenendo quindi la borsa di studio per il "Summer Intensive 2018" che si terrà a Roma.

Nella sezione Nuovi Talenti "Passo a due" primo posto per Giorgia Ruffilli e Giulia Marino. Nella categoria juniores "Orizzonti Coreografici" secondo posto per Giulia Baiocco, Benedetta Cordisco Giulia Marino, Maria Luisa Palmucci e Giorgia Ruffilli. Nella categoria Allievi "Orizzonti Coreografici" terzo posto per Sofia Di Laudo, Benedetta Marino, Sara Scarponi.

I brillanti risultati ottenuti sono stati accolti con grande gioia dai ragazzi e dalla direttrice della scuola di danza vastese. "Ancora una volta disciplina, talento e dedizione trovano successo nella vita - è il commento dello staff della scuola -. Bravi ragazzi e brave le insegnanti guidate da Angiola Saraceni che da oltre 40 anni si impegna con amore e rigore nel mondo della danza ed un ringraziamento speciale all’insegnante Alessia Demofonti per la disciplina del flamenco".