A San Salvo un corso per i genitori dei piccoli calciatori

“Genitori nel pallone”, è questo il titolo dell’importante evento formativo organizzato dall’U.S. San Salvo per i genitori del settore giovanile delle categorie 2005-2006-2007-2008.

L’incontro di presentazione dell’iniziativa è in programma mercoledì 15 novembre, alle ore 18.30, presso il ristorante Il Panfilo a San Salvo Marina. Durante il corso, che sarà tenuto dal coach Pierluigi Bevilacqua esperto in PNL nello sport, saranno trattati importanti argomenti tra cui:

- Il comportamento genitoriale prima, durante e dopo la prestazione sportiva;

- La comunicazione efficace e motivante;

- L’educare ai valori del rispetto dei compagni e all’aiuto dentro e fuori dal campo;

- Il sostegno all’allenatore, come e perché.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 339 4796883 (Davide) oppure 328 9775097 (Gino). Il corso, unico nel suo genere in tutto il nostro territorio, si svolgerà il 22 novembre.

Ufficio Stampa Us San Salvo