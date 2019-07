Tennistavolo, esordio positivo per la vastese Viola Di Renzo

Esordio positivo per Viola Di Renzo, giovanissima atleta del Tennistavolo Vasto, nel cammino verso i Campionati Italiani giovanili di Tennistavolo. La pongista vastese, nelle gare giovanili di selezione regionale che si sono svolte a Silvi, ha battuto per 3-2 Caterina Cosentino del Tennistavolo Montesilvano, conquistando così il primo dei tre incontri della categoria giovanissimi da disputare per accedere alla manifestazione tricolore che si svolgerà ad aprile 2018 a Terni.

Il match è stato avvincente, con la Cosentino che è riuscita a conquistare il primo set. A quel punto c'è stata la reazione della "Di Rienzo che, con piglio e determinazione, prende possesso dei successivi due set posizionandosi su un comodo 2 a 1. Il 4° set non arride alla pongista vastese che deve conquistarsi la vittoria all’ultimo e determinante set .

Per niente scontato il 5° set che vede un testa a testa nella prima fase di gioco, nella quale la Cosentino riesce costantemente a disattivare gli attacchi della vastese per niente intenzionata a cedere all’avversaria la prima finale della selezione di accesso ai Campionati Italiani - spiega una nota del TT Vasto -.

Dal sesto punto in poi la strada si fa in discesa per la giocatrice nostrana che a furia di top-spin si fa strada nella difesa dell’avversaria aggiudicandosi il 5° e decisivo set e con esso anche una parte del ticket d’ingresso per disputare il suo primo Campionato insieme alle migliori atleti italiane".

Ora, a Viola Di Rienzo, basterà conquistare la prossima prova regionale, prevista per il 13 gennaio a Silvi Marina, per staccare il pass per i Campionati Italiani giovanissimi. Un obiettivo importante nel suo percorso sportivo e per cui si allenerà con tanto impegno guidata dai tecnici del Tennistavolo Vasto.