A San Giovanni Lipioni il fiume Trigno "si colora" di nero

Un'ondata nera ha interessato il fiume Trigno nei territori di San Giovanni Lipioni e Roccavivara. Come è possibile osservare nelle foto allegate, l'acqua assume una colorazione scura non uniforme che farebbe pensare a uno sversamento direttamente nel fiume. Le foto sono state inviate da un cittadino anche all'Arpa Molise e al Wwf Abruzzo.

Se accertato lo sversamento, si tratterebbe di un fatto grave, ma purtroppo non nuovo soprattutto in questo periodo dell'anno. Da lungo tempo, infatti, nel periodo di raccolta delle olive i fiumi della zona si colorano.

Segnalazioni simili sono pervenute alla Eco Schools Ambiente e Cultura su sversamenti di acqua di molitura delle olive che avverrebbero nei corsi d'acqua nella zona di Liscia all'alba o nelle ore serali.

Negli anni scorsi situazioni analoghe si sono verificate lungo tutto il corso del fiume Treste [LEGGI]. In alcuni casi seguirono anche denunce ed esposti, ma l'incivile prassi non è cambiata.