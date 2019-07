VendemmiAmo, a Scerni vince la foto di Alberto Mangifesta

È di Alberto Mangifesta la foto che ha vinto la seconda edizione di VendemmiAmo, concorso fotografico nazionale organizzato dal Comune di Scerni con l'associazione Escursionisti Scerni e Legambiente. Ieri, nella casa di San Panfilo, in pieno centro storico a Scerni, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso e l'inaugurazione della mostra fotografica realizzata con gli scatti inviati al concorso. Dopo una prima edizione di esordio, legata prevalentemente alla diffusione delle immagini attraverso i social, il concorso VendemmiAmo è cresciuto di livello raccogliendo la partecipazione di 30 fotografi e fotoamatori da tutta Italia. Un centinaio gli scatti che la giuria di esperti ha dovuto valutare per stilare poi la classifica finale.

Al primo posto Alberto Mangifesta, seguito dal messinese Santi D'Anna e da Antonio Petrongolo. Menzioni d'onore per Luca Di Pasquale, Lucia Bassani, Alfonso D'Ippolito e Damiano Fantini. Nel corso della cerimonia di premiazione il sindaco Alfonso Ottaviano, presente insieme ai responsabili delle associazioni coinvolte e a molti rappresentanti dell'amministrazione comunale, ha espresso la sua soddisfazione per i consensi ottenuti dal concorso ringraziando tutti coloro che si sono impegnati con passione sia nella fase della ricezione e valutazione del materiale che dell'allestimento della mostra nella Casa di San Panfilo. La mostra resterà aperta anche nelle prossime settimane e poi le stampe fotografiche saranno utilizzare per rendere più belli i luoghi pubblici di Scerni.

Al termine della manifestazione abbiamo raccolto le parole del sindaco Alfonso Ottaviano e dell'assessore al turismo Ester Di Fabio.