L’Audax Palmoli espugna anche Ortona: 7 a 0 all’Intrepida

La premiata ditta del gol non osserva giorni di ferie. Le ragazze dell'Audax Palmoli sbancano anche Ortona dove superano l'Intrepida per 7 reti a 0. Nella partita disputata alle 11 del mattino valevole per la quarta giornata di campionato, è sfrenata la bomber di casa: Angelica Di Ninni. La capocannoniere della stagione passata ne mette a segno ben 4.

Le altre Panthers non sono da meno, ottima prestazione di tutta la squadra e tabellino completato con una rete a testa da Bolognese, Maiorino e Di Tullio.

Le palmolesi ora sono da sole in testa alla classifica in considerazione del turno di riposo del Real Bellante. Il big match con il Real si giocherà a Palmoli il prossimo 3 dicembre. Domenica prossima al comunale arriva l'aquilana.

LA 4ª GIORNATA

Aeternum - Chieti 2-0

Aquilana - Stella Nascentetrivento 1-2

Giulianova - Lions Villa 8-0

Intrepida Ortona - Audax Palmoli 0-7

Nerostellati - Ripalimosani 0-6

Riposa Real Bellante

LA CLASSIFICA

Audax 12



Real Bellante 9

Aquilana 6

Intrepida Ortona 6

Stella Nascentetrivento 6

Aeternum 4

Ripalimosani 4

Giulianova 3

Nerostellati 0

Lions Villa 0

Chieti 0

LA PROSSIMA GIORNATA

Audax Palmoli - Aquilana

Chieti - Intrepida Ortona

Lions Villa - Aeternum

Ripalimosani - Real Bellante

Stella Nascentetrivento - Nerostellati

Riposa Calcio Giulianova