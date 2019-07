Impresa del San Salvo a Spoltore. Il Cupello superato di misura

SPOLTORE - SAN SALVO - Vittoria importantissima per l'US San Salvo in trasferta contro lo Spoltore fino a oggi terza forza del campionato. 2-1 il risultato finale dopo un match combattuto fino alla fine. La squadra di mister Sgherri è riuscita a passare in vantaggio al 26’ del primo tempo grazie a Polisena. Finale di tempo incandescente con diversi parapiglia e battibecchi tra giocatori delle squadre avversarie e anche tra le due panchine. Tensione alta.

Nella ripresa Spoltore più propositivo da subito. E il pareggio è arrivato grazie a una pennellata su punizione di Vitale al 61'. Locali più propositivi e padroni del campo nel secondo tempo ma come spesso accade nel calcio, il San Salvo, è riuscito a arginare le sortite offensive alla meglio e poi ha ferito alla prima occasione con Dema al 76'. Cosi fino al 95'. Al triplice fischio finale grande abbraccio tra tutti i ragazzi biancazzurri e il mister. Una vittoria che dà morale in un periodo buio.

"Avevo chiesto ai ragazzi di fare una partita dando il meglio sia sotto il punto di vista tecnico che mentale. Di dare tutto e poi qualsiasi fosse stato il verdetto avremmo poi analizzato e tirato le somme. Oggi è andata bene. Hanno risposto bene alle mie indicazioni e questi sono tre punti d'oro e importanti. Una vittoria e soprattutto prestazione da cui ripartire" le parole di mister Sgherri a fine match.

I sansalvesi lasciano l'ultima posizione e si piazzano penultimi.

CUPELLO - MARTINSICURO - Animi opposti sulla sponda rossoblù. Il Cupello cade di misura in casa contro il Martinsicuro dopo la bella prestazione di domenica scorsa contro il Chieti: 1 a 0 il finale.

Domenica prossima il San Salvo riceverà l'Acquaesapone che oggi ha sconfitto la capolista Real Giuliano prossima avversaria dei cupellesi di mister Carlucci.

LA 15ª GIORNATA

Alba Adriatica - Renato Curi Angolana 1-1

Cupello - Martinsicuro 0-1

Montorio - Chieti 1-3

Paterno - Penne 0-1

River Chieti - Amiternina 1-1

Sambuceto - Miglianico 1-0

Spoltore - San Salvo 1-2

Torrese - Capistrello 2-0

Acquaesapone - Real Giulianova 3-1

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 29



Sambuceto 26

Chieti 24

Paterno 22

Spoltore 22



Renato Curi Angolana 22

Martinsicuro 22

Torrese 22

Capistrello 19

Penne 16

Acquaesapone 16

Alba Adriatica 15

Cupello 13



Amiternina 12

Montorio 11

River Chieti 11

S. Salvo 9



Miglianico 8

IL PROSSIMO TURNO

Amiternina - Alba Adriatica

Capistrello - Sambuceto

Chieti - Torrese

Martinsicuro - Montorio

Miglianico - Paterno

Penne - River Chieti

Real Giulianova - Cupello

Renato Curi Angolana - Spoltore

San Salvo - Acquaesapone