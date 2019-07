Il Casalanguida capolista. A Castiglione in campo nel ricordo degli amici andati via troppo presto

Casalanguida e New Robur non si fanno scappare l'occasione per superare il Torrebruna a riposo. I biancazzurri vincono agilmente in trasferta contro il fanalino di coda Pollutri: 3 a 0 il finale. Giuseppe Di Marco, Gabriele Natale e Matteo Mascitelli appongono la propria firma sulla gara. Il Pollutri continua a essere l'unica squadra ancora a 0 punti.

La New Robur dilaga contro il Carpineto Guilmi (5 a 0) che arrivava da una mini-striscia positiva. Prima del fischio iniziale, le due squadre hanno ricordato con striscioni e fiori tre amici andati via troppo presto negli anni scorsi: Felice e Andrea di Castiglione Messer Marino e il piccolo Jacopo di Carpineto Sinello.

Per quanto riguarda la cronaca sportiva, è Loris Catalano (ex Vastogirardi) ad aprire le marcature con un'azione personale. A metà del primo tempo sale in cattedra il bomber Davide Magnacca che batte di testa il portiere giallorosso. Alla ripresa il tris arriva con Giuseppe Sciartilli, sostituito dopo il gol perché non ancora nel pieno della forma. Marco Caruso – su assist di Cristian D'Ippolito – firma la quarta rete e allo scadere è di nuovo Magnacca a insaccare con un pregevole pallonetto.

Tanti i gol anche nell'anticipo di ieri tra Montalfano e Atletico Vasto: 5 a 2 il finale a favore per i gialloverdi. Rocco Colombaro segna una doppietta; completano il tabellino Alessio Fizzani, Endrio Borrelli e Marco Rezzuto. Per gli ospiti dell'Atletico in gol Danilo Muscariello e Kane Bamba.

Finisce 1 a 1 la sfida tra i due "Real", San Giacomo e Cupello. La rete di Giacomo De Francesco per gli ospiti è stata pareggiata da Daniele Carulli. Da annotare una bella parata per parte che hanno conservato il pari fino alla fine.

La giornata è conclusa dallo 0 a 0 tra Furci e Vasto United; i padroni di casa rischiano la vittoria al 90' quando Ermindo Argentieri colpisce la traversa.

In classifica marcatori il bomber castiglionese, Davide Magnacca, si prende la prima posizione con 6 reti in cinque gare, dietro, a 5, i cannonieri del Montalfano Rocco Colombaro e Paolo Griguoli.

LA 5ª GIORNATA

Furci - Vasto United 0-0

Montalfano - Atletico Vasto 5-2 (ieri)

New Robur - Carpineto Guilmi 5-0

Pollutri - Casalanguida 0-3

Real San Giacomo - Real Cupello 1-1

Riposa Torrebruna

LA CLASSIFICA

Casalanguida 12



New Robur 11

Torrebruna 10

Montalfano 7

Real San Giacomo 7



Carpineto Guilmi 6

Furci 5

Atletico Vasto 4

Vasto United 4

Real Cupello 4

Pollutri 0

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Vasto - Real San Giacomo

Carpineto Guilmi - Pollutri

Casalanguida - Furci

Real Cupello - Torrebruna

Vasto United - Montalfano

Riposa New Robur

LA CLASSIFICA MARCATORI

Davide Magnacca 6 New Robur Paolo Griguoli 5 Montalfano Rocco Colombaro 5 Montalfano Adrian Micle 4 Furci Antonio D’Addario 3 Furci Giuseppe Di Marco 3 Casalanguida Bamba Kane 3 Atletico Vasto Dario Lella 2 Torrebruna Cristian D’Ippolito 2 New Robur Alessio Pelliccia 2 Torrebruna Basso Colonna 2 Vasto United Enzo Sabatini 2 Real San Giacomo Saverio D’Addario 2 Carpineto Guilmi Stefano Cianciosi 1 Furci Domenico Lapenna 1 Furci Nicola Argentieri 1 Furci Giuseppe Frasca 1 Pollutri Domenico Desiderio 1 Torrebruna Giacomo Menna 1 Casalanguida David D’Ascenzo 1 Real San Giacomo Gabriel Lima 1 Real San Giacomo Tony Mucilli 1 New Robur Renato Antonino 1 Real Cupello Duilio Di Paolo 1 Carpineto Guilmi Antony Frasca 1 Montalfano Pasquale Smiles 1 Montalfano Piervincenzo Finamore 1 New Robur Danilo Salvatore 1 New Robur Francesco Bellisario 1 New Robur Claudio Marcucci 1 Atletico Vasto Geremia Forlande 1 Carpineto Guilmi Andrea Mariotti 1 Pollutri Gennaro Farina 1 Torrebruna Marco Di Lena 1 Torrebruna Mirko Piccinini 1 Vasto United Antonio Del Vecchio 1 Casalanguida Pietro Borc 1 Furci Yaya Bayo 1 Atletico Vasto Andrea Budano 1 Atletico Vasto Giuseppe D’Adamo 1 Real Cupello Samuele Pollutri 1 Real Cupello Gabriele Natale 1 Casalanguida Matteo Mascitelli 1 Casalanguida Loris Catalano 1 New Robur Giuseppe Sciartilli 1 New Robur Marco Caruso 1 New Robur Alessio Fizzani 1 Montalfano Borrelli 1 Montalfano Rezzuto 1 Montalfano Danilo Muscariello 1 Atletico Vasto Giacomo De Francesco 1 Real Cupello Daniele Carulli 1 Real San Giacomo