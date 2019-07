Giovani professionisti vastesi alla cerimonia di premiazione del concorso Talent House

Sette talentuosi professionisti, architetti e ingegneri del Vastese, saranno venerdì prossimo nella splendida location di Polignano a Mare (Bari), per partecipare alla alla cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso Talent House dedicato alla valorizzazione dello spazio bagno e alla ristrutturazione con criteri di efficienza energetica organizzato dal gruppo Delta [LEGGI].

La Vemit Punto Clima, unico grossista sul territorio abruzzese e molisano a promuovere il concorso, è stata al fianco dei giovani professionisti ricevendo supporto ed assistenza nell'elaborazione dei progetti. Due i gruppi convocati per il 17 novembre a Polignano: ci sono i rappresentanti di Verark Vasto, Studio Tecnico di Ingegneri ed Architetti associati, Arch. Silvia Croce, Ing. Valeria Maria Putignano, Ing. Desio Fizzani, Ing. Tiziano Pasquarelli ed il laureando in Architettura Daniele Molisani. E poi altre due giovanissime studentesse e laureande in Ingegneria Edile Architettura di Pisa, Angela Mastrangelo e Paola Pellegrino.

“I giovanissimi ragazzi del Vastese hanno svolto un ottimo lavoro in collaborazione con i nostri showroom di Lanciano e Termoli ed hanno consegnato i progetti, fiduciosi delle loro qualità - spiega Alessandro Acquarola, a.d. di Vemit - . Certamente questo concorso regalerà grandi soddisfazioni, ci sono ricchi premi in palio, non solo in denaro ma anche stage formativi presso centri di ricerca americani. Auguro buona fortuna ai ragazzi e la garanzia di grandi opportunità di lavoro continuando a collaborare con noi. Dunque incrociamo le dita per la loro vittoria e vi faremo sapere l’esito al nostro ritorno".