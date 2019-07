Controlli gratuiti contro il diabete in piazza a San Salvo

Oggi 12 novembre, in piazza Papa Giovanni XXIII, il Lions Club San Salvo vi aspetta per informazioni e controlli gratuiti, dalle 9.00 alle 12.30.

Il diabete è una malattia in grande aumento in tutti i Paesi occidentali. È purtroppo divenuta l’ottava causa di mortalità nel mondo e per questo è stata indetta la Giornata Mondiale del Diabete. I Lions scendono in campo anche per questo importante appuntamento, per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sulla prevenzione e la gestione della malattia.

"Spero che in molti vorranno intervenire ed approfittare di questa giornata dedicata alla prevenzione – afferma il presidente del Lions Club San Salvo Christian Valentino – È grazie al grande impegno dei nostri soci e collaboratori che riusciamo ad organizzare molte ed apprezzate campagne di screening come questa. Vi attendiamo dunque in piazza per una mattinata informativa, durante la quale ci sarà anche spazio per i bambini, infatti i volontari della Croce Rossa saranno a disposizione dei più piccoli con il truccabimbi".