Ancora atti vandalici in centro, Marcello: "Individueremo e puniremo i responsabili"

Negli ultimi giorni nuovi episodi di vandalismo in città. A renderlo noto è l'assessore al decoro urbano del Comune di Vasto, Luigi Marcello, con una nota pubblicata sul suo profilo pubblico. "Dopo i danni di pochi giorni fa su via Adriatica, dove è stato divelto un capitello di marmo della balconata sul mare e rotto un vaso di grosse dimensioni e peso, è di oggi l'ultimo atto di inciviltà che ha portato alla rottura di un grosso vaso in Piazza Rossetti come si può rilevare dalle foto.

Condannare questi atti - scrive Marcello -è ormai all'ordine del giorno. Purtroppo, nonostante questo e le dure conseguenze per coloro che vengono individuati per il giusto risarcimento danni, questi atti che non depongono a favore della nostra città continuano. Chiediamo la condanna da parte di tutti sperando che insieme alle Forze dell'Ordine si possa debellare questo male che oggi attanaglia la nostra società. Il Comando della Polizia Municipale sta visionando le immagini per individuare i colpevoli che saranno colpiti duramente", conclude Marcello.