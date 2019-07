All Games San Salvo, contro la Free Time L’Aquila arriva l’ottava sconfitta

L'All Games San Salvo non sembra riuscire a sbrogliare la matassa. Contro la Free Time L'Aquila arriva l'ottava sconfitta in 10 partite, la quarta consecutiva. Nella gara di ieri pomeriggio i sansalvesi erano andati in vantaggio per due volte con una doppietta di Di Ghionno in grande spolvero (una rete su calcio di rigore), ma venendo ripresi dagli aquilani che hanno approfittato anche di una sfortunata autorete di Cleo Rossi.

La seconda frazione di gioco ricalca quanto già visto nel primo tempo. La All Games confeziona il doppio vantaggio con Mondazzi e Mileno, ma gli aquilani sono abili a sfruttare alcune indecisioni dei biancazzurri riacciuffando il pareggio. Le cose precipitano sul finale anche a causa dell'espulsione di Mileno (doppio giallo). In inferiorità numerica arriva il gol del ko che relega la formazione sansalvese al terzultimo posto del campionato di serie C1.

C'è bisogno di una scossa, la squadra di mister Mileno proverà a invertire la rotta la prossima settimana, ma il compito è proibitivo: partita contro lo Sport Center di Celano, attualmente seconda forza del campionato.