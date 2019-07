Vasto al Cioccolato, dal 17 al 19 novembre l’evento in piazza Rossetti

Si chiama Vasto al Cioccolato l'evento che si svolgerà dal 17 al 19 novembre in piazza Rossetti a Vasto. Da ieri su facebook è nata la pagina dell'evento [CLICCA QUI] che, lanciando la locandina, spiega che Vasto al cioccolato sarà organizzato dal Comune di Vasto in collaborazione con A.C.A.F.

"La Festa Vasto al Cioccolato è un evento culturale che interessa la gastronomia di settore con lo scopo di diffondere sempre più la cultura del cioccolato artigianale e l'arte della sua lavorazione.

Fulcro della manifestazione è l'arte dolciaria a 360°, con particolare attenzione alla lavorazione del cioccolato, non solo come prodotto puramente commerciale, ma valorizzato come prodotto artigianale".

L'evento inizierà il 17 novembre alle 12 in piazza Rossetti con l'inaugurazione dell'area dedicata a Vasto al cioccolato e poi si proseguirà nei giorni 18 e 19 novembre.