Il Futsal Vasto vince in trasferta, l’Eurogames sconfitta dalla capolista

Sesta giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5 che, nel girone B, vede impegnate Futsal Vasto ed Eurogames Cupello.

Preziosa vittoria in trasferta per il Futsal Vasto che continua a marciare nelle zone alte della classifica del girone B. A Torrevecchia Teatina i biancorossi sbloccano subito il risultato con Gaspari, al 10' c'è il raddoppio firmato da Di Donato. I padroni di casa accorciano le distanze ma, prima dello scadere, Di Bello riporta avanti i suoi con la rete del 3-1 con cui si va al riposo. Nella ripresa la squadra di mister Rossi domina la partita, riuscendo ad allungare sul 6-2 con le reti di Porretti, Di Donato e Di Bello. A quel punto, però, c'è il blackout dei vastesi che soffrono gli attacchi dei padroni di casa bravi a sfruttare il portiere i movimento ed accorciare fino al -1. A siglare la rete della sicurezza è Frasca per un 7-5 che regala tre punti che portano il Futsal Vasto al terzo posto. Al 60' da registrare l'espulsione di Di Giacomo che quindi salterà il derby di sabato prossimo con l'Eurogames Cupello.

Era una partita che sulla carta si presentava come difficilissima ma l'Eurogames Cupello, nella sfida tra le mura amiche con la capolista Paul Merson, ha disputato comunque una buona prestazione. La squadra di mister Conti ha provato ad arginare la forza d'attacco della formazione ospite ma, nel primo tempo, è stata costretta a capitolare sotto i gol di Ciccocioppo e Di Nucci. Nella ripresa il Paul Merson ha trovato subito il gol di Di Lallo e poi ha calato il poker con Memmo. Sabato prossimo gli orange proveranno a riscattarsi nel derby da giocare in casa del Futsal Vasto. Nella lotta per la salvezza l'Eurogames resta un punto dietro il Delfino C5 e conserva le due lunghezze di vantaggio su Doogle e Casoli (che giocherà domani).

La 6ª giornata

Delfino C5 - Futsal Vasto 5-7

Eurogames Cupello - Paul Merson 0-4

Futsal Tollo - San Pietro Tollo 2-8

San Vito - Doogle 6-3

Centro Sportivo Teatino - Casoli domenica 12 novembre

riposo Futsal Ripa

La classifica: 18 Paul Merson; 13 San Vito; 12 Futsal Vasto; 9 Centro Sportivo Teatino; 9 San Pietro Tollo; 7 Futsal Tollo, Futsal Ripa; 4 Delfino C5; 3 Eurogames Cupello; 1 Casoli, Doogle