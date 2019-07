Grande musica ed emozioni con il coro ’Il Polifonico’ di Ruda

Applausi a scena aperta ieri sera nella cattedrale di San Giuseppe per il primo appuntamento della 17ª edizione della Rassegna Musicale Bernardino Lupacchino dal Vasto. Il concerto di apertura della rassegna curata dal Coro Polifonico Histonium di Vasto con la direzione artistica del maestro Luigi Di Tullio ha visto la partecipazione del coro Il Polifonico di Ruda. Un coro maschile ritenuto dagli addetti ai lavori tra i migliori del mondo e che, affondando la sua storia nel tempo, ha trovato dal 2003 nuova linfa grazie all'arrivo del direttore Fabiana Noro. Una storia, quella de Il Polifonico, che è stata raccontata anche in un documentario e in un film, Resina, diretto da Renzo Carbonera.

La serata inaugurale della rassegna, presentata da Claudia Cavuoti, si è aperta con tre brani del Coro Polifonico Histonium diretto da Luigi Di Tullio, Preludio-Cantate Domino (Pietro Caraba), Ave Maria, Angelus Domini (Franz Biebl) e Hodie Christus natus est (Pier Paolo Scattolin).

È stata poi la volta del coro friuliano che ha portato a Vasto un programma dalle emozioni crescenti, proponendo i tratti più interessanti di un repertorio che va dalla musica sacra a quella popolare, dalla musica moderna alle musiche da film. Ad accompagnare i coristi diretti da Fabiana Noro sono stati Ferdinando Mussutto al pianofrorte, Riccardo Pes al violoncello e Gabriele Rampogna alle percussioni. Un'esibizione che ha lasciato tutti a bocca aperta, dagli esperti di musica che hanno apprezzato la grande tecnica canora e interpretativa, ai tanti appassionati che hanno raccolto l'invito del CPH e si sono lasciati trasportare dalle emozioni trasmesse da Il Polifonico. Una serata da incorniciare e ricordare a lungo, vista la partecipazione di un coro che nella sua storia ha vinto tanti premi a livello nazionale ed internazionale e che, nei prossimi giorni, sarà in concorso a Matera e poi in concerto ad Altamura.

La Rassegna Musicale vastese proseguirà sabato prossimo con il coro di Ruvo di Puglia e poi tra due settimane con altri due appuntamenti [IL PROGRAMMA]