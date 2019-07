Vasto Basket, Flocco: "Felici per il primato e concentrati per la sfida di domenica"

La BCC Ge.Vi. Vasto Basket non ha intenzione di fermarsi. I biancorossi, dopo una partita al cardiopalma con l'Airino Termoli, hanno staccato le avversarie in testa alla classifica e vogliono continuare a tenersi stretto questo primato. Per farlo domenica andranno a caccia del settimo successo di fila nella sfida casalinga, la seconda consecutiva, contro il Basketball Teramo che, una settimana fa, è tornato al successo battendo il Pescara. In casa Vasto Basket il clima è a tratti euforico, per un primato che da queste parti mancava ormai da tanto tempo, ma allo stesso tempo di grande serenità. C'è la consapevolezza che la stagione sarà ancora lunghissima e quindi bisogna affrontare gli impegni uno alla volta e vedere fin dove questa squadra potrà arrivare.

Coach Giovanni Gesmundo si gode il momento positivo ma tiene tutti sulla corda, dai senatori ai nuovi arrivati e, in maniera ancora più intensa, quei giovani che si stanno conquistando sul campo sempre più minuti nelle fasi decisive delle partite. Domenica sul parquet, con buoni riscontri in termini di prestazione, sono scesi Andrea Marino, Giovann Peluso e Andrea Flocco.

Prima della seduta di allenamento del giovedì abbiamo incontrato il giovane cestista biancorosso che, senza paura, sta vivendo positivamente questa esperienza nella prima squadra della società in cui è cresciuto e con cui vuole ritagliarsi spazi sempre più importanti. Nelle sue parole emerge l'entusiasmo dello spogliatoio biancorosso e l'impegno che la squadra sta mettendo per seguire la via tracciata da coach Gesmundo con la consapevolezza che ora, con la Vasto Basket prima in classifica, tutte le squadre la affronteranno con ancora più attenzione e voglia di strappare un risultato positivo.