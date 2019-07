Per il Team Change un ottimo 2° posto alla Spartan Beast di Taranto

Ancora un birllante risultato per i vastesi del Team Change. La squadra guidata dal coach Andrea Zaami, che ha fatto della Spartan Race la sua grande passione, ha conquistato il secondo posto a squadre nella durissima Spartan Beast di Taranto, competizione di 25 km. con ben 40 ostacoli tra naturali e non. Una gara durissima che ha messo alla prova tutti i partecipanti e che gli atleti vastesi hanno affrontato con determinazione fino a piazzarsi nelle posizioni di vertice.

"Non siamo lì per caso, lo abbiamo deciso - commenta Zaami ripensando alla gara pugliese -. Molto spesso nello sport ci si concentra esclusivamente a migliorare la parte tecnica e la parte fisica ma quasi nessuno si preoccupa della parte mentale. Non si pensa a come gestire l’ansia o la paura sui blocchi di partenza o come riprogrammarsi dopo un eventuale errore dopo la prestazione per evitare che quell’errore condizioni tutto il resto della gara. Per non parlare dello stato d’animo che molto spesso non è in linea con la prestazione che si dovrà andare a fare. Change lavora da ormai 5 anni, attraverso il suo programma di mental fitness, proprio su questo".

Impegno e sacrifici, con un lavoro costante, "ci hanno permesso di raggiungere l’ennesimo risultato, questa volta ancora più straordinario perché stiamo parlando di una Spartan Beast. Ricordo ancora la riunione di circa un’anno fa presso il Nuovo Centro Benessere dove ci siamo detti è arrivato il momento di gareggiare per i primi posti. Ed eccoci qui a festeggiare l’ennesimo 2° posto in classifica, ma questa volta in una categoria molto più impegnativa e dura. Eravamo programmati per questo tipo di risultato. A dimostrazione che tutto è raggiungibile, l’importante è porsi l’obiettivo, programmarlo e fare delle azioni e lavoro precisi che ti portino al risultato. E, per tutto il team Change, che siano veterani o gli ultimi arrivati, è fondamentale curare l’aspetto mentale prima e durante la gara.

Oltre all’ottimo risultato ottenuto dai miei ragazzi della Beast e l’esordio nella categoria di Marco, Luca, Nicola, Michele e Marco, ci tenevo a segnalare anche il debutto nella gara della Spartan Sprint dei nuovi come Alice, Cristian e Antonella che hanno deciso di mettersi in gioco e lo hanno fatto ottenendo ottimi risultati". Questa ennesima soddisfazione è una spinta a rilanciare l'impegno del team vastese. "Adesso gli allenamenti si concentrano presso il Nuovo Centro Benessere attraverso le lezioni di Change e lavoro in sala isotonica in attesa delle prossime gare - conclude Zaami -. Invito chiunque voglia approcciarsi a questo mondo di farlo attraverso Change, che vi metterà a disposizione tutte le competenze, la serietà e la passione di cui dispone". E per chi volesse conoscere le attività del Team Change con il programma di allenamenti e le prossime gare in calendario può contattare il coach Andrea Zaami presso il Nuovo Centro Benessere o il team sulla sua pagina facebook [CLICCA QUI]