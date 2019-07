A Valencia Iannone positivo nella prima giornata di prove

È iniziato positivamente per Andrea Iannone l'ultimo appuntamento della stagione della MotoGp. Sulla pista di Valencia, dove Marquez e Dovizioso si sfideranno per la conquista del titolo mondiale, il pilota vastese della Suzuki vuole chiudere nel miglior modo possibile una stagione travagliata ma che, nelle ultime gare, lo ha visto tornare a lottare nelle posizioni che contano e che gli ha dato tanta fiducia per la prossima stagione.

Nel primo turno di prove della mattina Iannone è riuscito a migliorare costantemente riuscendo a chiudere in prima posizione con il tempo di 1’31.045. Nel pomeriggio, nella FP2, è cresciuto ancora, facendo tanti giri per provare il passo gara anche se una scivolata nel finale di sessione gli ha impedito di migliorare il suo tempo. Nessuna conseguenza per lui e, anche se non è riuscito a chiudere il turno, nella classifica dei tempi combinati è 4°.

"La scivolata di Iannone è stata davvero un peccato - ha commentato il team manager Suzuki Davide Brivio - perchè fino a quel momento la nostra giornata era stata davvero positiva. Andrea ha davvero un buon passo e un gran feeling, è stato sempre il più veloce in entrambe le sessioni. Possiamo ancora migliorare qualcosa nella configurazione della moto per crescere ancora".

Soddisfatto anche Andrea Iannone. "Sono contento per come sono andate le cose questa mattina, siamo stati veloci e avevo un buon feeling con la moto. Nel pomeriggio ho potuto girare a lungo, più della distanza di gara, e la performance era buona. Quando ho montato le gomme soft nuove sono incappato in una scivolata perdendo l'anteriore in una curva a destra perchè la gomma non era ancora in temperatura. Qui a Valencia le curve a destra sono sempre critiche. L'importante è che non mi sia fatto male e che la giornata ci abbia dato risultati positivi".

GP di Valencia – La classifica combinata del primo giorno

1. Jorge LORENZO, Ducati Team - 1'30.640

2. Dani PEDROSA, Repsol Honda Team - 1'30.762 +0.122

3. Andrea DOVIZIOSO, Ducati Team - 1'30.949 +0.309

4. Andrea IANNONE, Team SUZUKI ECSTAR - 1'31.045 +0.405

5. Johann ZARCO, Monster Yamaha Tech 3 - 1'31.054 +0.414

6. Marc MARQUEZ, Repsol Honda Team - 1'31.243 +0.603

7. Jack MILLER, EG 0,0 Marc VDS - 1'31.357 +0.717

8. Cal CRUTCHLOW, LCR Honda - 1'31.383 +0.743

9. Michele PIRRO, Ducati Team - 1'31.413 +0.773

10. Pol ESPARGARO, Red Bull KTM Factory Racing - 1'31.438 +0.798

11. Valentino ROSSI, Movistar Yamaha MotoGP - 1'31.488 +0.848

12. Maverick VIÑALES, Movistar Yamaha MotoGP - 1'31.624 +0.984

13. Aleix ESPARGARO, Aprilia Racing Team Gresini - 1'31.698 +1.058

14. Scott REDDING, OCTO Pramac Racing - 1'31.733 +1.093

15. Karel ABRAHAM, Pull&Bear Aspar Team - 1'31.858 +1.218

16. Alex RINS, Team SUZUKI ECSTAR - 1'31.876 +1.236

17. Mika KALLIO, Red Bull KTM Factory Racing - 1'31.879 +1.239

18. Hector BARBERA, Reale Avintia Racing - 1'31.926 +1.286

19. Tito RABAT, EG 0,0 Marc VDS - 1'31.958 +1.318

20. Danilo PETRUCCI, OCTO Pramac Racing - 1'32.029 +1.389

21. Alvaro BAUTISTA, Pull&Bear Aspar Team - 1'32.076 +1.436

22. Loris BAZ, Reale Avintia Racing - 1'32.151 +1.511

23. Bradley SMITH, Red Bull KTM Factory Racing - 1'32.457 +1.817

24. Sam LOWES, Aprilia Racing Team Gresini - 1'32.587 1.947

25. Michael VAN DER MARK, Monster Yamaha Tech 3 - 1'33.101 +2.461