Scontro tra auto alla rotatoria di via dei Conti Ricci, anziano in ospedale

Un anziano è finito in ospedale a seguito di un incidente avvenuto stamani, attorno alle 11, in via dei Conti Ricci, a Vasto.

Per cause che la polizia municipale sta accertando, all'altezza della rotatoria tra il cimitero e il PalaBcc si sono scontrate una Fiat Punto e una Fiat 500. Ad avere la peggio l'uomo che guidava la 500, praticamente illesa la moglie.

Il contuso è stato trasportato dalla protezione civile all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

"Intervento immediato di tre nostre squadre", si legge sul profilo Facebook del Gruppo comunale di protezione civile. "Contattata la polizia municipale, che è giunta sul posto in pochissimi minuti. Una nostra pattuglia ha portato presso il pronto soccorso l’anziano conducente che iniziava ad agitarsi in seguito al forte spavento. Per fortuna tutto ok".

Il traffico ha subito rallentamenti.