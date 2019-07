Presentati "Gli incontri di Casa Rossetti": primo appuntamento il 17 novembre

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione degli eventi organizzati dal Centro Europeo di Studi Rossettiani in collaborazione con il Comune di Vasto per la stagione 2017/2018. Nella Sala comunale del Gonfalone, il direttore del Cesr, professor Gianni Oliva, ha illustrato il calendario dei prossimi eventi in programma.

Il sindaco, Francesco Menna, insieme al vicesindaco, Paola Cianci, e al consigliere delegato alla Cultura, Elio Baccalà, ha ringraziato complimentandosi con il direttore e il comitato scientifico del Cesr “per la varietà e l’alto profilo culturale degli eventi del Centro Studi, una punta di diamante per Vasto.

Oliva e il suo staff sono garanzia di credibilità e professionalità, lavorano con tenacia, nonostante i continui tagli a cui il settore cultura è sottoposto negli ultimi anni, per eventi di successo, come gli scorsi Giovedì Rossettiani 2017 che hanno visto la partecipazione di nomi importanti della canzone italiana. E siamo certi che anche la stagione prossima riserverà importanti novità”.

Stagione che verrà inaugurata nella prossima settimana con “Gli incontri di Casa Rossetti”: si tratterà di dialoghi-interviste agli autori abruzzesi che nell’ultimo anno hanno pubblicato romanzi, saggi o raccolte di poesie. Un’occasione per dare lustro a una terra, l’Abruzzo, che continua ad assecondare la sua vocazione letteraria. Si inizierà venerdì 17 novembre con Simona Andreassi, proseguendo, di settimana in settimana, con Vito Moretti (24 novembre), Paolo Talanca (1 dicembre), Antonella Del Ciotto (15 dicembre) ed Elsa Flacco (12 gennaio).

A questi seguiranno poi altri eventi di grande spessore: il Corso di Alta Formazione “L’officina dello scrittore” in programma per il 2018; “La Biblioteca dei classici”, un progetto in collaborazione con le scuole che vedrà protagonisti sulla scena i grandi poeti della letteratura italiana in continuità con il progetto curato dal Prof. Oliva per il Corriere della Sera su D’annunzio, in uscita dal mese di novembre; infine, “I Giovedì Rossettiani 2018 - Poeti a teatro”, edizione questa dedicata alla poesia a teatro per creare performance artistiche in cui la poesia torni ad essere protagonista sul palcoscenico attraverso grandi nomi del panorama nazionale.

Un calendario ricco di appuntamenti per Vasto e il “Centro Studi Rossettiani giunto a tagliare il traguardo di dieci anni di attività con risultati di eccellente valore”, come ha ricordato lo stesso Prof. Oliva. “In questi dieci anni il Centro Europeo di Studi Rossettiani ha avuto l’onore di collaborare con personaggi noti del panorama italiano ed europeo, ricercatori e professori delle università italiane ed estere, scrittori, attori, poeti, critici della letteratura e non solo. Il decennale sarà celebrato nel dicembre 2018 con un evento che vorrà essere un ringraziamento al Comune di Vasto e al pubblico che da sempre ci seguono con affetto e interesse”.