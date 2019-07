Oggi la festa di San Teodoro: fu patrono di Vasto prima di San Michele

Si festeggia oggi San Teodoro Martire, già Patrono di Vasto. Come si apprende dalla preziosa "Storia di Vasto" di Luigi Marchesani, il corpo del Santo Martire giunse Vasto il 4 dicembre del 1751, fu accolto solennemente dalla comunità ecclesiale della Collegiata Insigne di San Pietro ed acclamato Patrono dal popolo radunato nell'area di Porta Nuova.

L'urna del Santo fu condotta processionalmente nell'omonima Chiesa, ubicata nell'odierna Via San Francesco d'Assisi, e, nel secolo scorso, posizionata presso l'Altare del transetto destro della Chiesa del Carmine. Poi, nel 1827, fu scelto San Michele Arcangelo come nuovo santo protettore della città.

La Parrocchia della Concattedrale di San Giuseppe insieme alla Confraternita di Maria Santissima del Carmine promuovono per oggi una festa religiosa che prevede per le ore 16,30 la recita del Santo Rosario e per le ore 17 una Solenne Celebrazione Eucaristica.