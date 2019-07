Ai vigili urbani di San Salvo un palmare per multe più "veloci"

Da questa mattina gli agenti della Polizia Locale di San Salvo effettuano il servizio con un nuovo strumento di lavoro più tecnologico per velocizzare la gestione delle multe per infrazione al codice della strada.

Il Comando ha dotato gli agenti di un palmare, con il quale viene fotografato il mezzo da sanzionare, che rilascia uno scontrino il quale viene apposto sotto il tergicristallo, con allegato bollettino postale, invece del solito foglietto rosa.

Il sindaco Tiziana Magnacca evidenzia come questa nuova iniziativa “continua il nostro impegno nel dotare il personale del Corpo della Polizia Locale dei più adeguati strumenti di lavoro, per assicurare con migliori strumenti la vigilanza e la sicurezza nel nostro territorio comunale”.

Novità che il comandante Vincenzo Marchioli spiega: “Con questo metodo verranno velocizzate le pratiche successive alle multe. Di fatto si dimezza il lavoro di controllo. L’aver dotato il Corpo del palmare è un notevole passo in avanti; così il personale starà meno in ufficio per essere destinato a maggiori controlli per strada”.

Le immagini vengono salvate nel sistema e quindi per i cittadini e gli agenti di polizia rimangono sempre a disposizione per ulteriori consultazioni o ricorsi, non lasciando spazio a errori e a dubbi di nessun genere.

“In pratica per l’automobilista non cambia nulla – spiega l’assessore alla polizia locale Fabio Raspa – mentre ci sono vantaggi per la gestione successiva alla multa con certezza dei tempi e delle modalità di pagamento, che garantiscono sia l’ente comunale e sia il trasgressore. Il servizio di gestione è stato esternalizzato alla ditta Andreani Tributi srl che seguirà tutte le fasi dall’emissione della multa al pagamento evitando così qualsiasi possibilità di prescrizione”.