I giovani tiratori vastesi pronti per i Campionati Italiani di Napoli

Nel fine settimana si svolgeranno a Napoli, presso il Tiro a Segno nazionale partenopeo, i Campionati Italiani Giovanissimi di Tiro a Segno. E, anche quest'anno, sarà nutrita la rappresentanza vastese a questo appuntamento. Infatti, dopo gli ottimi risultati ottenuti nella fase regionale, scenderanno in gara ben quattro ragazzi di Vasto, tesserati per il TSN Lanciano e che si allenano presso l'Air Shooting Club Vasto sotto la guida del tecnico federale Giulio Di Tullio.

Giada Novelli e Davide Berardesca si confronteranno con i loro coetanei di tutte le altre regioni d'Italia nella specialità Pistola 10 metri libero, Noemi Di Gregorio e Davide Di Nanno saranno in gara nella specialità Carabina 10 metri in appoggio. C'è grande attesa per l'appuntamento dell'11 e 12 novembre a Napoli con l'auspicio, da parte di Air Shooting Club Vasto e TSN Lanciano, che i quattro giovani atleti possano riuscire a disputare delle ottime prove e magari conquistare delle medaglie tricolori.