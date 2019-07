Ipotesi accoglienza migranti a Guardiabruna: sabato incontro pubblico

Anche a Guardiabruna, frazione di Torrebruna, potrebbe presto aprire un centro per accogliere i migranti. La notizia in paese era nell'aria da tempo, ora a confermarla è l'incontro pubblico promosso dall'amministrazione comunale per discutere dell'argomento. La riunione si terrà sabato 11 novembre (ore 15.30) nell'ex palazzo scolastico della frazione.

Poche le informazioni a riguardo finora. La struttura individuata sarebbe di un privato e non si tratterebbe, quindi, di un'ex attività ricettiva o edificio pubblico come accaduto per altre realtà in zona; i numeri si aggirererebbero intorno alle 10 presenze. A gestirla dovrebbe essere il consorzio Matrix già presente nel territorio.

La notizia ha suscitato alcune perplessità. Guardiabruna conta meno di 200 residenti durante l'anno, in maggior parte anziani, "Non ci sono le condizioni ambientali – dicono alcuni lettori a zonalocale.it – Ci si chiede quale progetto di integrazione possa esserci in un centro così piccolo spesso a rischio isolamento con la neve e a causa delle condizioni delle strade".

Per ora, non si conosce la modalità che si intende adottare: Sprar, Cas o Fami. Torrebruna, nel caso di apertura della struttura, si aggiungerebbe agli altri comuni che nel Vastese già accolgono migranti: Schiavi d'Abruzzo, Palmoli, Carunchio, Lentella, Celenza sul Trigno, Guilmi, Gissi, San Salvo e Vasto.