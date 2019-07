Il Vasto United esonera Nicola Carosella

Una sola vittoria e tre sconfitte (tra le quali il derby con l'Atletico) nelle prime quattro giornate di campionato portano all'esonero di Nicola Carosella dalla guida tecnica del Vasto United, formazione cittadina militante nel girone vastese di Terza categoria.

"L'Asd Vasto United – si legge in una nota della società – comunica di sollevare dall'incarico di allenatore il sig. Carosella Nicola, a lui vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto fin qui con dedizione e correttezza. A lui vanno i migliori auguri per il suo proseguo. Per la conduzione tecnica a breve seguiranno aggiornamenti. La società inoltre invita tutti i tesserati a prendere parte agli allenamenti e a compattarci in questo momento delicato di stagione, sicuri della forza mentale e atletica della rosa".

Fatale per lo United la sconfitta interna di domenica a opera del Torrebruna capolista [LEGGI]; i vastesi attualmente sono penultimi insieme al Real Cupello. Quella della società biancorossa è la seconda panchina che salta in questo campionato. A Furci durante la settimana scorsa Massimiliano Marra è subentrato a Franco Marraffini.