Associazione "Papi Gump": corsi gratuiti di scrittura creativa per ragazzi

Non solo musica, ma anche un corso di scrittura creativa, anche questo gratuito. Lo organizza a Vasto l'associazione Papi Gump - per i diritti dei minori.

Il corso per ragazzi Poesia e racconto sarà tenuto dalla dottoressa Paola Righi.

"Tutto quello che facciamo - dice Antonio Borromeo, presidente di Papi Gump - cerchiamo di farlo pensando di fare del bene, al fine di dare la possibilità a tutti i bambini e ragazzi di realizzare il sogno nel cassetto, mettendo in condizione i loro genitori di non rinunciare a realizzare i sogni dei propri bambini per colpa di miseri pezzi di carta chiamati soldi. Insieme si può".

Per informazioni: papigumpborromeo@gmail.com, oppure 340 4042897